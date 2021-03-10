Кокаїн у кавоварках: столичні митники викрили наркотичну посилку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Наркотична посилка з 400 г кокаїну прямувала до України з Іспанії, її виявили в місці міжнародного поштового обміну. Кокаїн знаходився в ємностях для води кавоварок. Про це повідомляє пресслужба київської митниці, пише УНН.
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"З огляду на попередню інформацію, митне оформлення одного з міжнародних поштових відправлень з Іспанії, яке прямувало на адресу українського отримувача, було призупинено, а його розпакування митники провели спільно з правоохоронцями", - йдеться в повідомленні.
Деталі
В посилці знаходилося три кавоварки вартістю 260 євро. Саме в цих побутових гейзерних кавоварках, безпосередньо у ємкостях для води, виявили 400 г кокаїну.
Фігурантів, причетних до пересилання зазначеного міжнародного поштового відправлення, затримано в результаті проведення так званої "контрольованої поставки".
Додамо
Служба безпеки України, у співпраці з Цивільною Гвардією Іспанії, ліквідувала канал контрабанди кокаїну. Співробітники спецслужби вилучили одну із партій наркотику вагою півкілограма, яка була відправлена до України із Євросоюзу.