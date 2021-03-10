Кокаин в кофеварках: столичные таможенники обнаружили наркотическую посылку
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Наркотическая посылка с 400 г кокаина направлялась в Украину из Испании, ее обнаружили в месте международного почтового обмена. Кокаин находился в емкостях для воды кофеварок. Об этом сообщает пресс-служба киевской таможни, пишет УНН.
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"Учитывая предыдущую информацию, таможенное оформление одного из международных почтовых отправлений из Испании, которое направлялось в адрес украинского получателя, было приостановлено, а его распаковку таможенники провели совместно с правоохранительными органами", - говорится в сообщении.
Детали
В посылке находилось три кофеварки стоимостью 260 евро. Именно в этих бытовых гейзерных кофеварках, непосредственно в емкостях для воды, обнаружили 400 г кокаина.
Фигурантов, причастных к пересылке указанного международного почтового отправления, задержано в результате проведения так называемой "контролируемой поставки".
Добавим
Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Гражданской Гвардией Испании, ликвидировала канал контрабанды кокаина. Сотрудники спецслужбы изъяли одну из партий наркотика весом полкилограмма, которая была отправлена в Украину из Евросоюза.