Коболєв розповів про ризики для Нафтогаза під час пандемії коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Втрата ліквідності не становить загрози для НАК "Нафтогаз України" на тлі пандемії коронавірусу у найближчі місяці. Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
"В нас є проект нашого фінансового плану, який було розраховано з точки зору максимальної кризової ситуації. Він говорить про те, що у нас може бути тимчасова втрата ліквідності, яка буде продиктована тим, що ми отримуємо від певних категорій споживачів гроші пізніше, ніж могли отримати до цього", - сказав Коболєв, відповідаючи на питання про можливі втрати Нафтогазу у період пандемії.
Водночас він заявив, що Нафтогаз був непогано підготовлений до ситуації, тому що ще з минулого року очікував падіння ціни на газ, економив кошти, не вкладав кошти в проекти, які будуть реалізовані тільки за високої ціни на газ, зокрема у видобуток.
"Ми готувались, тому фінансово Нафтогаз підготовлений. Ми зможемо поки що профінансувати цю різницю, і я думаю що найближчі 3-4 місяці для нашої ліквідності це не буде становити суттєвої загрози", - сказав голова компанії.
Нагадаємо, директор дивізіону "Інтегрований газовий бізнес" Андрій Фаворов отримав негативний результат тесту на коронавірус.