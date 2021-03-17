КМІС підрахував баланс недовіри до українських політиків
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Всім політикам України довіряє менше людей, ніж не довіряє. У той же час, якщо вирахувати баланс довіри і недовіри до політика, найкращий показник матиме Президент України Володимир Зеленський. Про це йдеться в результатах дослідження, проведенного Київським міжнародним інститутом соціології, передає УНН.
Деталі
Так, під час дослідження респондентам задавалося запитання, наскільки вони довіряють політикам із запропонованого списку. У підсумку, найбільше населення України довіряє Володимиру Зеленському (45%), далі йде Юлія Тимошенко (31%), Юрій Бойко (26%), Петро Порошенко (25%), Арсен Аваков (20%). Завершують список Віктор Медведчук (15%), Денис Шмигаль (13%), Оксана Марченко (10%), Максим Степанов і Сергій Стерненко (по 8% кожний).
Якщо вирахувати баланс довіри і недовіри (відсоток тих, хто довіряє мінус відсоток тих, хто не довіряє), то для всіх політиків України баланс від’ємний – їм не довіряє більше людей, ніж довіряє. Найкращий баланс знов таки у Зеленського (-7%), потім йдуть Стерненко (-16%) і Степанов (-23%). Найгірший баланс у Медведчука (-57%), Авакова (- 48%) і Порошенка (-48%).
Довідково
Опитування проведене з 10 по 12 березня 2021 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2014 інтерв'ю.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1.1) не перевищує: 2.4% для показників, близьких до 50%, 2.1% для показників, близьких до 25%, 1.5% - для показників, близьких до 10%, 1.1% - для показників, близьких до 5%.
Що було раніше
За результатами опитування Центру Разумкова, найчастіше довіра серед українців висловлюється до Збройних Сил України, волонтерських організацій, Церкви, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України, Голови міста, в якому проживає респондент, добровольчих батальйонів, громадських організацій, ради міста, селища, села, в якому проживає респондент.