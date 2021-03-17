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КМИС подсчитал баланс недоверия к украинским политикам

КМИС подсчитал баланс недоверия к украинским политикам

Киев  •  УНН

 • 21198 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Всем политикам Украины доверяет меньше людей, чем не доверяет. В то же время, если вычесть баланс доверия и недоверия к политику, лучший показатель будет иметь Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, передает УНН.

Детали

Так, в ходе исследования респондентам задавался вопрос, насколько они доверяют политикам из предложенного списка. В итоге, больше всего населения Украины доверяет Владимиру Зеленскому (45%), далее следует Юлия Тимошенко (31%), Юрий Бойко (26%), Петр Порошенко (25%), Арсен Аваков (20%). Завершают список Виктор Медведчук (15%), Денис Шмыгаль (13%), Оксана Марченко (10%), Максим Степанов и Сергей Стерненко (по 8% каждый).

Если вычесть баланс доверия и недоверия (процент доверяющих минус процент тех, кто не доверяет), то для всех политиков Украины баланс отрицательный - им не доверяет больше людей, чем доверяют. Самый лучший баланс опять же у Зеленского (-7%), затем идут Стерненко (16%) и Степанов (-23%). Наихудший баланс у Медведчука (-57%), Авакова (-48%) и Порошенко (-48%).

Справка

Опрос проведен с 10 по 12 марта 2021 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2014 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с учетом дизайн-эффекта 1.1) не превышает 2.4% для показателей, близких к 50%, 2.1% для показателей, близких к 25%, 1.5% - для показателей, близких к 10%, 1.1 % - для показателей, близких к 5%.

Что было раньше

По результатам опроса Центра Разумкова, чаще всего доверие среди украинских высказывается к Вооруженным Силам Украины, волонтерским организациям, Церкви, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службе, Национальной гвардии Украины, Главе города, в котором проживает респондент, добровольческим батальонам, общественным организациям, совету города, поселка, села, в котором проживает респондент.

Украинские Национальные Новости

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