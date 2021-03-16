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Опитування: кому з політиків найменше довіряють українці

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. До більшості відомих політиків, державних посадовців та громадських діячів респонденти висловлюють недовіру частіше, ніж довіру. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова, проведеного з 5 по 9 березня, передає УНН.

Цитата:

“До всіх політиків, державних посадовців та громадських діячів, чиє прізвище було представлене в опитувальнику, респонденти висловлюють недовіру частіше, ніж довіру. Дещо частіше порівняно з іншими довіра висловлюється Д. Разумкову (йому довіряють 38% опитаних, однак не довіряють — 48%), В.Зеленському (відповідно 31% і 63%), С. Притулі (відповідно 31% і 51%) та В. Кличку (відповідно 29% і 62%)”, - свідчать результати опитування.

Деталі

Так, за даними соціологів, найчастіше респонденти висловлюють недовіру Віктору Медведчуку (78%, тоді як довіряють йому 13%), Вадиму Рабіновичу (відповідно 76,5% і 14%), Міхеїлу Саакашвілі (відповідно 74% і 15%), Петру Порошенку (відповідно 73% і 22%), Денису Шмигалю (відповідно 72% і 16%), Арсену Авакову (відповідно 72% і 19%), Юлії Тимошенко (відповідно 72% і 20,5%) та Юрію Бойку (відповідно 71,5% і 21,5%).

Недовіра найчастіше висловлюється ЗМІ Росії (не довіряють їм 82% опитаних), державному апарату (80%), судам (79%), Верховній Раді України (77,5%), Уряду (76%), Вищому антикорупційному суду (73%), політичним партіям (71%), Прокуратурі (71%), комерційним банкам (70%), НАБУ (70%), Верховному Суду (69%), Конституційному Суду України (69%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (68%), НАЗК (68%), місцевим судам (66%), Президенту України (61,5%), Національному банку України (60%).

Найчастіше довіра висловлюється до Збройних Сил України (їм довіряють 70% опитаних), волонтерських організацій (65%), Церкви (64%), Державної служби з надзвичайних ситуацій (63%), Державної прикордонної служби (60%), Національної гвардії України (56%), Голови міста (селища, села), в якому проживає респондент (56%), добровольчих батальйонів (55%), громадських організацій (53%), ради міста (селища, села), в якому проживає респондент (51%).

Довідково

Дослідження було проведене соціологічною службою Центру Разумкова методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Що було раніше

Згідно з опитуванням, проведеним Київським міжнародним інститутом соціології з 27 січня по 1 лютого, 59,6% громадян не довіряє нинішньому Главі держави, у той час, як довіряє лише 35,6%.

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