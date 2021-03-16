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Опрос: кому из политиков меньше всего доверяют украинцы

Опрос: кому из политиков меньше всего доверяют украинцы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Большинству известных политиков, государственных чиновников и общественных деятелей респонденты выражают недоверие чаще, чем доверие. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного с 5 по 9 марта, передает УНН.

Цитата:

"Ко всем политикам, государственных чиновникам и общественным деятелям, чья фамилия была представлена в опроснике, респонденты выражают недоверие чаще, чем доверие. Несколько чаще по сравнению с другими доверие выражается Д. Разумкову (ему доверяют 38% опрошенных, однако не доверяют - 48%), В.Зеленскому (соответственно 31% и 63%), С.Притуле (соответственно 31% и 51%) и В. Кличко (соответственно 29% и 62%)", - свидетельствуют результаты опроса.

Детали

Так, по данным социологов, чаще всего респонденты выражают недоверие Виктору Медведчуку (78%, тогда как доверяют ему 13%), Вадиму Рабиновичу (соответственно 76,5% и 14%), Михеилу Саакашвили (соответственно 74% и 15%), Петру Порошенко (соответственно 73% и 22%), Денису Шмыгалю (соответственно 72% и 16%), Арсену Авакову (соответственно 72% и 19%), Юлии Тимошенко (соответственно 72% и 20,5%) и Юрию Бойко (соответственно 71, 5% и 21,5%).

Недоверие чаще всего высказывается СМИ России (не доверяют им 82% опрошенных), государственному аппарату (80%), судам (79%), Верховной Раде Украины (77,5%), Правительству (76%), Высшему антикоррупционному суду (73%), политическим партиям (71%), прокуратуре (71%), коммерческим банкам (70%), НАБУ (70%), Верховному Суду (69%), Конституционному Суду Украины (69%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (68%), НАПК (68%), местным судам (66%), Президенту Украины (61,5%), Национальному банку Украины (60%).

Чаще всего доверие выражается к Вооруженным Силам Украины (им доверяют 70% опрошенных), волонтерским организациям (65%), Церкви (64%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (63%), Государственной пограничной службе (60%), Национальной гвардии Украины (56%), Главе города (поселка, села), в котором проживает респондент (56%), добровольческим батальонам (55%), общественным организациям (53%), совету города (поселка, села), в котором проживает респондент (51% ).

Справка

Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Что было раньше

Согласно опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии с 27 января по 1 февраля, 59,6% граждан не доверяет нынешнему Главе государства, в то время, как доверяет только 35,6%.

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