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Клуби Зінченка та Маліновського дізналися суперників в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. У штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів, повідомляє УНН.

У даній стадії Україна не представлена жодним клубом. Проте кілька футболістів нашої збірної будуть виступати за іноземні команди.

Наприклад, у суперники істалійській “Аталанті” Руслана Маліновського випала іспанська “Валенсія”. Олександру Зінченку у складі “Манчестер Сіті” необхідно буде зіграти два матчі із мадридським “Реалом”.

Інші результати жеребу 1/8 фіналу:

“Наполі” — “Барселона”

“Тоттенхем” — “РБ Лейпциг”

“Ліон” — “Ювентус”

“Челсі” — “Баварія”

“Атлетіко” — “Ліверпуль”

“Борусія” Д — “ПСЖ”.

Зазначено, що перші матчі заплановані на 10, 11, 17 і 18 березня, матчі-відповіді — на 18, 19, 25 і 26 березня.

Додамо також, сіяні команди проведуть матчі-відповіді вдома.

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