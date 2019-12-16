Клуби Зінченка та Маліновського дізналися суперників в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів, повідомляє УНН.
У даній стадії Україна не представлена жодним клубом. Проте кілька футболістів нашої збірної будуть виступати за іноземні команди.
Наприклад, у суперники істалійській “Аталанті” Руслана Маліновського випала іспанська “Валенсія”. Олександру Зінченку у складі “Манчестер Сіті” необхідно буде зіграти два матчі із мадридським “Реалом”.
Інші результати жеребу 1/8 фіналу:
“Наполі” — “Барселона”
“Тоттенхем” — “РБ Лейпциг”
“Ліон” — “Ювентус”
“Челсі” — “Баварія”
“Атлетіко” — “Ліверпуль”
“Борусія” Д — “ПСЖ”.
Зазначено, що перші матчі заплановані на 10, 11, 17 і 18 березня, матчі-відповіді — на 18, 19, 25 і 26 березня.
Додамо також, сіяні команди проведуть матчі-відповіді вдома.