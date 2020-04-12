Клуб Вернидуба втретє втратив очки в чемпіонаті Білорусі

У гостьовій баталії проти ФК “Смолевичи” арбітр зафіксував безгольову нічию 0:0.

Склади команд:

“Смолевичи”: Гомелько, Бутаревіч, Ращеня, Вакулич (Джигеро, 65), Жевнеров (к), Бондаренко, Котов (Алібеков, 84), Макаров, Барсуков, По (Верас, 60), Мухамедов.

“Шахтар”: Гутор (к), Вукманіч, Політевич, Сачивко, Бурко, Кендиш, Сзоке, Іванович, Баланович (Лисакович, 79), Подстрелов (Лулаку, 68), Шіндагорідзе (Бодул, 18).

Примітно, що під орудою Вернидуба “Шахтар” здобув лише одну перемогу в чемпіонаті і з 5 балами йде тільки 12-м із 16 учасників змагань.