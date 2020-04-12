Клуб Вернидуба третий раз потерял очки в чемпионате Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. ФК "Шахтер" из Солигорска под руководством украинского специалиста Юрия Вернидуба потерял очки во встрече четвертого тура чемпионата Беларуси, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.
В гостевой баталии против ФК “Смолевичи” арбитр зафиксировал безголевую ничью 0:0.
Составы команд:
“Смолевичи”: Гомелько, Бутаревич, Ращеня, Вакулич (Джигер, 65), Жевнеров (к), Бондаренко, Котов (Алибеков, 84), Макаров, Барсуков, По (Верас, 60), Мухамедов.
“Шахтер”: Гутор (к), Вукманич, Политевич, Сачивко, Бурко, Кендыш, Сзоке, Иванович, Баланович (Лисакович, 79), Подстрелова (Лулаку, 68), Шиндагоридзе (Бодул, 18).
Примечательно, что под руководством Вернидуба “Шахтер” одержал лишь одну победу в чемпионате и с 5 баллами идет только 12-м из 16 участников соревнований.