Клуб Вернидуба третий раз потерял очки в чемпионате Беларуси

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 2878 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 20500 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 39583 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 43360 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 61802 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 69606 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 100638 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105205 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130463 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130162 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Клуб Вернидуба третий раз потерял очки в чемпионате Беларуси

Клуб Вернидуба третий раз потерял очки в чемпионате Беларуси

Киев  •  УНН

 • 11273 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. ФК "Шахтер" из Солигорска под руководством украинского специалиста Юрия Вернидуба потерял очки во встрече четвертого тура чемпионата Беларуси, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.

В гостевой баталии против ФК “Смолевичи” арбитр зафиксировал безголевую ничью 0:0.

Составы команд:

“Смолевичи”: Гомелько, Бутаревич, Ращеня, Вакулич (Джигер, 65), Жевнеров (к), Бондаренко, Котов (Алибеков, 84), Макаров, Барсуков, По (Верас, 60), Мухамедов.

“Шахтер”: Гутор (к), Вукманич, Политевич, Сачивко, Бурко, Кендыш, Сзоке, Иванович, Баланович (Лисакович, 79), Подстрелова (Лулаку, 68), Шиндагоридзе (Бодул, 18).

Примечательно, что под руководством Вернидуба “Шахтер” одержал лишь одну победу в чемпионате и с 5 баллами идет только 12-м из 16 участников соревнований.

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