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Клуб УПЛ орендував півзахисника "Шахтаря"

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Першим новачком ФК "Маріуполь" в це міжсезоння став півзахисник Артем Дудик. Про це інформує сайт приазовців, передає УНН.

Гравець, у якого контракт з “Шахтарем”, виступатиме на правах оренди. Термін угоди розрахований до кінця сезону.

Вихованець ДЮСШ “Волинь” у сезоні 2015/16 дебютував у Прем’єр-лізі. Всього в елітному дивізіоні Дудик зіграв 28 матчів і забив 4 голи. У 2017-му році футболіст підписав контракт з “Шахтарем”. В активі Дудика 32 матчі і 8 голів за молодіжний склад “гірників”. Також нападник викликався до молодіжної збірної України.

Зауважимо, що минулого року українець на правах оренди виступав за “Слуцьк” (Білорусія) — 27 матчів, 4 голи.

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