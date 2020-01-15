Клуб УПЛ орендував півзахисника "Шахтаря"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Першим новачком ФК "Маріуполь" в це міжсезоння став півзахисник Артем Дудик. Про це інформує сайт приазовців, передає УНН.
Гравець, у якого контракт з “Шахтарем”, виступатиме на правах оренди. Термін угоди розрахований до кінця сезону.
Вихованець ДЮСШ “Волинь” у сезоні 2015/16 дебютував у Прем’єр-лізі. Всього в елітному дивізіоні Дудик зіграв 28 матчів і забив 4 голи. У 2017-му році футболіст підписав контракт з “Шахтарем”. В активі Дудика 32 матчі і 8 голів за молодіжний склад “гірників”. Також нападник викликався до молодіжної збірної України.
Зауважимо, що минулого року українець на правах оренди виступав за “Слуцьк” (Білорусія) — 27 матчів, 4 голи.