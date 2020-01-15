Клуб УПЛ арендовал полузащитника "Шахтера"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Первым новичком ФК "Мариуполь" в этом межсезонье стал полузащитник Артем Дудик. Об этом сообщает сайт приазовцев, передает УНН.
Игрок, у которого контракт с “Шахтером”, будет выступать на правах аренды. Срок соглашения рассчитан до конца сезона.
Воспитанник ДЮСШ “Волынь” в сезоне 2015/16 дебютировал в Премьер-лиге. Всего в элитном дивизионе Дудик сыграл 28 матчей и забил 4 гола. В 2017 году футболист подписал контракт с “Шахтером”. В активе Дудика 32 матча и 8 голов за молодежный состав “горняков”. Также нападающий вызывался в молодежную сборную Украины.
Заметим, что в прошлом году украинец на правах аренды выступал за “Слуцк” (Белоруссия) — 27 матчей, 4 гола.