Клуб УПЛ арендовал полузащитника "Шахтера"

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110749 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 113357 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 111856 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 124335 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104104 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107373 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107619 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131782 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130576 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 193237 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

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Клуб УПЛ арендовал полузащитника "Шахтера"

Клуб УПЛ арендовал полузащитника "Шахтера"

Киев  •  УНН

 • 10839 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Первым новичком ФК "Мариуполь" в этом межсезонье стал полузащитник Артем Дудик. Об этом сообщает сайт приазовцев, передает УНН.

Игрок, у которого контракт с “Шахтером”, будет выступать на правах аренды. Срок соглашения рассчитан до конца сезона.

Воспитанник ДЮСШ “Волынь” в сезоне 2015/16 дебютировал в Премьер-лиге. Всего в элитном дивизионе Дудик сыграл 28 матчей и забил 4 гола. В 2017 году футболист подписал контракт с “Шахтером”. В активе Дудика 32 матча и 8 голов за молодежный состав “горняков”. Также нападающий вызывался в молодежную сборную Украины.

Заметим, что в прошлом году украинец на правах аренды выступал за “Слуцк” (Белоруссия) — 27 матчей, 4 гола.

Украинские Национальные Новости

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