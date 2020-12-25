Клуб УПЛ оголосив про підписання першого зимового новачка

Меліченко першу частину сезону провів в “Минаї”. 21-річний гравець підписав з клубом контракт до кінця 2023 року.

Зауважимо, що за юнацьку команду “Арсеналу” Меліченко провів 14 матчів, в яких забив 4 м’ячі. У 2017-му році футболіст перейшов в “Шахтар”. За юнацьку команду “гірників” Меліченко провів 26 ігор, за молодіжний склад — 20 ігор (1 гол). Влітку 2020 року Кирило перейшов в “Минай”. За ужгородців Кирило провів 11 матчів у Прем’єр-лізі (3 попередження).

Варто відзначити, що в активі Меліченко також два матчі за юнацьку збірну України.