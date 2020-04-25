Клуб українця зрівняв рахунок у фінальній серії чемпіонату Тайваню з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У фінальній серії чемпіонату Тайваню з баскетболу відбувся черговий поєдинок за участі "Тайвань Бір" за який виступає українець Ігор Зайцев та БК "Юлонь Луксгень", передає кореспондент УНН.
У першій половині точилася щільна боротьба з невеликою перевагою "Юлонь" (47:40). На початку третьої чверті три спроби підряд Зайцева із супротивом канадського центрового Сіма Бхуллара (зріст 2,26 см, вага 163 кг) допомогли "Тайвань Бір" розпочати ривок та виграти другу половину зустрічі (54:27), а з нею і поєдинок – 94:74.
За 30 хвилин ігрового часу наш центровий майже оформив дабл-дабл – 14 очок (7/13 з гри), 9 підбирань при передачі, перехопленні та блок-шоті.
Додамо також, рахунок у серії до 4-х перемог став нічийним – 2:2. Наступна гра пройде 26-го квітня.