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Клуб українця зрівняв рахунок у фінальній серії чемпіонату Тайваню з баскетболу

Київ • УНН

 • 13519 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. У фінальній серії чемпіонату Тайваню з баскетболу відбувся черговий поєдинок за участі "Тайвань Бір" за який виступає українець Ігор Зайцев та БК "Юлонь Луксгень", передає кореспондент УНН.

У першій половині точилася щільна боротьба з невеликою перевагою "Юлонь" (47:40). На початку третьої чверті три спроби підряд Зайцева із супротивом канадського центрового Сіма Бхуллара (зріст 2,26 см, вага 163 кг) допомогли "Тайвань Бір" розпочати ривок та виграти другу половину зустрічі (54:27), а з нею і поєдинок – 94:74.

За 30 хвилин ігрового часу наш центровий майже оформив дабл-дабл – 14 очок (7/13 з гри), 9 підбирань при передачі, перехопленні та блок-шоті.

Додамо також, рахунок у серії до 4-х перемог став нічийним – 2:2. Наступна гра пройде 26-го квітня.

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