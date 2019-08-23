Клуб українського наставника завоював розгромний виграш в Лізі Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У першому матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи казахстанська "Астана" під орудою українця Романа Григорчука приймала "БАТЕ" з Білорусі, повідомляє УНН.
До перерви голами у ворота білорусів відзначився Логвіненко та хорватський легіонер Томасов. Після відпочинку "Астана" зберегла власні ворота у недоторканості, натомість забила опонентам зусиллями ісландця Сігурьонссона.
Таким чином, 3:0 і великий заділ перед другим протистоянням за право зіграти в груповому етапі.
Зазначимо, матч-відповідь "Астана" і "БАТЕ" проведуть в Борисові на стадіоні "Борисов-Арена" 29 серпня.
В одному із інших протистоянь "Ференцварош" Сергія Реброва в гостях не зумів перемогти литовську "Судуву" – 0:0.
Довідка УНН: 54-річний Григорчук тренував латвійські "Дінабург", "Вентспілс", українські "Металург" Зп, "Чорноморець", а також "Габалу" із Азербайджану. З 2018-го року очолює "Астану" з якою вже виграв чемпіонат Казахстану та Суперкубок країни.