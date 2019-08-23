Клуб украинского наставника завоевал разгромный выигрыш в Лиге Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы казахстанская "Астана" под руководством украинца Романа Григорчука принимала "БАТЭ" из Беларуси, сообщает УНН.
До перерыва голами в ворота белорусов отличился Логвиненко и хорватский легионер Томасов. После отдыха "Астана" сохранила свои ворота в неприкосновенности, зато забила оппонентам усилиями исландца Сигурьонссона.
Таким образом, 3:0 и большой задел перед вторым противостоянием за право сыграть в групповом этапе.
Отметим, ответный матч "Астана" и "БАТЭ" проведут в Борисове на стадионе "Борисов-Арена" 29 августа.
В одном из других противостояний "Ференцварош" Сергея Реброва в гостях не сумел победить литовскую "Судува" - 0:0.
Справка: 54-летний Григорчук тренировал латвийские "Динабург", "Вентспилс", украинские "Металлург" Зп, "Черноморец", а также "Габала" из Азербайджана. С 2018 года возглавляет "Астану" с которой уже выиграл чемпионат Казахстана и Суперкубок страны.