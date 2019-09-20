Клуб трьох українців святкував перемогу у матчі Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. У стартовому турі групового раунду Ліги Європи "Гент" футболістів збірної України Романа Безуса, Романа Яремчука та Ігоря Пластуна на власному полі приймав французький "Сент-Етьєн", інформує УНН з посиланням на УАФ.
Яремчук та Пластун з’явилися у стартовому складі господарів. Романа замінили на 81-й хвилині, а Ігор відіграв до фінального свистка поєдинку, що закінчився перемогою команди українців — 3:2. Роман Безус до заявки на зустріч не потрапив.
Відзначимо, що у другому турі групи І “Гент” відправиться в гості до “Олександрії”.
Додамо, що в активі Яремчука в сезоні-2019/2020 10 поєдинків, сім забитих м’ячів та три гольові паси. Пластун має на своєму рахунку 13 ігор і один гол.