Клуб трех украинцев праздновал победу в матче Лиги Европы

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 51764 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110167 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102045 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109196 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119196 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148019 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148461 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140427 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 187372 просмотра

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. В стартовом туре группового раунда Лиги Европы "Гент" футболистов сборной Украины Романа Безуса, Романа Яремчука и Игорь Пластун на своем поле принимал французский "Сент-Этьен", информирует УНН со ссылкой на УАФ.

Яремчук и Пластун появились в стартовом составе хозяев. Романа заменили на 81-й минуте, а Игорь сыграл до финального свистка поединка, закончившегося победой команды Украинской — 3:2. Роман Безус в заявку на встречу не попал.

Отметим, что во втором туре группы I “Гент” отправится в гости к “Александрии”.

Добавим, что в активе Яремчука в сезоне 2019/2020 10 поединков, семь забитых мячей и три голевые пасы. Пластун имеет на своем счету 13 игр и один гол.

Украинские Национальные Новости

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