Клуб трех украинцев праздновал победу в матче Лиги Европы

Яремчук и Пластун появились в стартовом составе хозяев. Романа заменили на 81-й минуте, а Игорь сыграл до финального свистка поединка, закончившегося победой команды Украинской — 3:2. Роман Безус в заявку на встречу не попал.

Отметим, что во втором туре группы I “Гент” отправится в гости к “Александрии”.

Добавим, что в активе Яремчука в сезоне 2019/2020 10 поединков, семь забитых мячей и три голевые пасы. Пластун имеет на своем счету 13 игр и один гол.