Клуб форварда збірної України здобув першу перемогу у Лізі розвитку НБА

Український легкий форвард "Кантона", вийшовши на заміну, за 28 хвилин на майданчику набрав 8 очок (2/7 з гри, 2/2 штрафні), зробив 4 підбирання, віддав 1 передачу і поставив 1 блок-шот при 2 фолах.

Примітно, що перемога "Кантону" дісталася лише за підсумком овертайму – 120:118.

Варто відзначити, що у складі "Чардж" форварду Джошу Холланду вдалося оформити 43 очки.

Нагадаємо, що у дебютній грі за океаном українець набрав 7 очок.