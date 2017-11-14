Клуб форварда сборной Украины одержал первую победу в Лиге развития НБА

Украинский легкий форвард "Кантона", выйдя на замену за 28 минут на площадке набрал 8 очков (2/7 с игры, 2/2 штрафные), сделал 4 подбора, отдал 1 передачу и поставил 1 блок-шот при 2 фолах.

Примечательно, что победа "Кантона" досталась только по итогам овертайма - 120:118.

Стоит отметить, что в составе "Чарджуй" форварду Джошу Холланду удалось оформить 43 очка.

Напомним, что в дебютной игре за океаном украинец набрал 7 очков .