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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 12942 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 29796 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 41120 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 47191 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 43763 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 90950 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98903 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 125987 просмотра

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Клуб форварда сборной Украины одержал первую победу в Лиге развития НБА

Клуб форварда сборной Украины одержал первую победу в Лиге развития НБА

Киев  •  УНН

 • 11906 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Клуб форварда сборной Украины Максима Пустозвонова - "Кантон Чарджуй", сыграл поединок с "Мэн Ред Клос" в Лиге развития НБА (G-лига), сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Украинский легкий форвард "Кантона", выйдя на замену за 28 минут на площадке набрал 8 очков (2/7 с игры, 2/2 штрафные), сделал 4 подбора, отдал 1 передачу и поставил 1 блок-шот при 2 фолах.

Примечательно, что победа "Кантона" досталась только по итогам овертайма - 120:118.

Стоит отметить, что в составе "Чарджуй" форварду Джошу Холланду удалось оформить 43 очка.

Напомним, что в дебютной игре за океаном украинец набрал 7 очков .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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