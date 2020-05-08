Клуб баскетболіста збірної України відкрив тренувальну базу в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. НБА зробила перші кроки з повернення баскетболу після карантина. Перші команди відкривають тренувальні бази, інформує УНН з посиланням на ФБУ та ESPN.
Дану змогу отримали не всі учасники ліги. Першими таку змогу мають команди з міст, де покращується епідемічний стан.
То ж з 8 травня відкриють бази "Детройт Пістонс" нашого Святослава Михайлюка, "Портленд" та "Клівленд".
За інформацією ESPN 11 травня має відкритися база "Сакраменто" ще одного українця в НБА – Олексія Леня.
Відзначимо, що поки ці бази будуть доступні лише для індивідуальних занять гравців.
Нагадаємо, що сезон у НБА зупинили 11 березня після перших випадків інфікування коронавірусом.