Клуб баскетболиста сборной Украины открыл тренировочную базу в НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. НБА сделала первые шаги по возвращению баскетбола после карантина. Первые команды открывают тренировочные базы, информирует УНН со ссылкой на ФБУ и ESPN.
Данную возможность получили не все участники лиги. Первыми такую возможность имеют команды из городов, где улучшается эпидемическое состояние.
Так с 8 мая откроют базы "Детройт Пистонс" нашего Святослава Михайлюка, "Портленд" и "Кливленд".
По информации ESPN, 11 мая должна открыться база "Сакраменто" еще одного украинца в НБА - Алексея Леня.
Отметим, что пока эти базы будут доступны только для индивидуальных занятий игроков.
Напомним, что сезон в НБА остановили 11 марта после первых случаев инфицирования коронавирусом.