Клоуни з усього світу зібралися на фестиваль в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. З 30 серпня по 2 вересня в Одесі проходить X Міжнародний фестиваль клоунів і мімів "Комедіада", передає УНН.
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Урочисте відкриття фестивалю відбулося в театрі “Маски”. По червоній доріжці пройшли клоуни з Франції, Італії, Мексики, а також Києва, Харкова, Одеси та інших міст України, розважаючи гостей трюками і фокусами.
У рамках фестивалю в Одесі відбудуться конкурсні клоун-марафони, гала-шоу, сольний спектакль лауреатів фестивалю, майстер-класи та дитячі шоу.
Кожен день о 15.00 акції фестивалю будуть також проходити на відкритих майданчиках — у Міському саду і на Приморському бульварі. Фінал фестивалю пройде 2-го вересня в день міста.