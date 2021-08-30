Клоуни з усього світу зібралися на фестиваль в Одесі

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Урочисте відкриття фестивалю відбулося в театрі “Маски”. По червоній доріжці пройшли клоуни з Франції, Італії, Мексики, а також Києва, Харкова, Одеси та інших міст України, розважаючи гостей трюками і фокусами.

У рамках фестивалю в Одесі відбудуться конкурсні клоун-марафони, гала-шоу, сольний спектакль лауреатів фестивалю, майстер-класи та дитячі шоу.

Кожен день о 15.00 акції фестивалю будуть також проходити на відкритих майданчиках — у Міському саду і на Приморському бульварі. Фінал фестивалю пройде 2-го вересня в день міста.