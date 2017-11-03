Клімкін викликав до МЗС посла України в Сербії

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"Викликав посла в Сербії Олександра Александровича на консультації щодо дотримання міжнародного права та уникнення використання громадян Сербії у якості найманців", - написав П.Клімкін.

Раніше у СБУ заявили, що понад 300 сербів воювали на боці "ЛНР".