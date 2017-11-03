Климкин вызвал в МИД посла Украины в Сербии

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"Вызвал посла в Сербии Александра Александровича на консультации по соблюдению международного права и избегать использования граждан Сербии в качестве наемников", - написал П.Климкин.

Ранее в СБУ заявили, что более 300 сербов воевали на стороне "ЛНР".