Климкин вызвал в МИД посла Украины в Сербии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Украины в Сербии Александра Александровича на консультации по предотвращению использования граждан Сербии в качестве наемников. Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.
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"Вызвал посла в Сербии Александра Александровича на консультации по соблюдению международного права и избегать использования граждан Сербии в качестве наемников", - написал П.Климкин.
Ранее в СБУ заявили, что более 300 сербов воевали на стороне "ЛНР".