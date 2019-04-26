Клімкін прокоментував звільнення Президентом посла у Молдові
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко звільнив Надзвичайного і Повноважного посла України в Молдові Івана Гнатишина через його власне бажання, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє УНН з посиланням на його Facebook-сторінку.
Глава дипломатичного відомства заявив, що: “Мене багато запитують щодо новини про звільнення Івана Гнатишина з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Молдові. Це було його рішення, з огляду на особисті обставини і вік. Я дуже поважаю і ціную Івана Миколайовича і вдячний йому за професійну роботу!”.
25 квітня стало відомо, що Президент України, Петро Порошенко звільнив Гнатишина з посади посла в Кишиневі, однак причини не уточнювалися.
Як зазначав УНН, Клімкін відреагував на рішення Путіна про спрощення видачі громадянства жителям ОРДЛО.