Клімкін прокоментував звільнення Президентом посла у Молдові

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко звільнив Надзвичайного і Повноважного посла України в Молдові Івана Гнатишина через його власне бажання, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє УНН з посиланням на його Facebook-сторінку.

Глава дипломатичного відомства заявив, що: “Мене багато запитують щодо новини про звільнення Івана Гнатишина з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Молдові. Це було його рішення, з огляду на особисті обставини і вік. Я дуже поважаю і ціную Івана Миколайовича і вдячний йому за професійну роботу!”.

25 квітня стало відомо, що Президент України, Петро Порошенко звільнив Гнатишина з посади посла в Кишиневі, однак причини не уточнювалися.

Як зазначав УНН, Клімкін відреагував на рішення Путіна про спрощення видачі громадянства жителям ОРДЛО.

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