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Клімкін про рішення РПЦ: ще залишились сумніви, хто є роскольником у світовому православ'ї?

Клімкін про рішення РПЦ: ще залишились сумніви, хто є роскольником у світовому православ'ї?

Київ • УНН

 • 11983 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав “розкольником” Російську православну церкву (РПЦ) через розрив відносин з Константинопольським патріархатом. Про це він написав у своєму акаунті в Twitter, повідомляє УНН.

“РПЦ вирішила розірвати євхаристійне спілкування з Вселенським патріархатом, який на основі справжніх історичних та канонічних документів довів, що Україна — його канонічна територія. У когось ще залишились сумніви, хто є роскольником у світовому православ’ї?”, — написав він.

Раніше Священний синод РПЦ ухвалив рішення про повний розрив відносин з Константинопольським патріархатом. Це було зроблено у відповідь на рішення Константинополя надати автокефалію Українській церкві.

Нагадуємо, рішення Синоду Російської православної церкви про неможливість подальшого євхаристійного спілкування з Константинополем стало вимушеним і болючим, але було прийнято в благих цілях. Про це в понеділок у бесіді з російським агентством ТАРС за підсумками Синоду РПЦ в Мінську заявив офіційний представник Української православної церкви (УПЦ) МП, голова синодального інформаційно-просвітницького відділу архієпископ Климент.

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