Климкин о решении РПЦ: еще остались сомнения, кто является раскольником в мировом православии?

“РПЦ решила разорвать евхаристическое общение с Вселенским патриархатом, который на основе подлинных исторических и канонических документов доказал, что Украина — это его каноническая территория. У кого-то еще остались сомнения, кто является раскольником в мировом православии?”, — написал он.

Ранее Священный Синод РПЦ принял решение о полном разрыве отношений с Константинопольским патриархатом. Это было сделано в ответ на решение Константинополя предоставить автокефалию Украинской церкви.

Напоминаем, решение Синода Русской православной церкви о невозможности дальнейшего евхаристического общения с Константинополем стало вынужденным и болезненным, но было принято в благих целях. Об этом в понедельник в беседе с российским агентством ТАСС по итогам Синода РПЦ в Минске заявил официальный представитель Украинской православной церкви (УПЦ) МП, председатель синодального информационно-просветительского отдела архиепископ Климент.