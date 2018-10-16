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8 марта, 10:25 • 123060 просмотра

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 162539 просмотра

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7 марта, 17:42 • 150934 просмотра

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Климкин о решении РПЦ: еще остались сомнения, кто является раскольником в мировом православии?

Климкин о решении РПЦ: еще остались сомнения, кто является раскольником в мировом православии?

Киев  •  УНН

 • 11974 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал “раскольником” Русскую православную церковь (РПЦ) из-за разрыва отношений с Константинопольским патриархатом. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter, сообщает УНН.

“РПЦ решила разорвать евхаристическое общение с Вселенским патриархатом, который на основе подлинных исторических и канонических документов доказал, что Украина — это его каноническая территория. У кого-то еще остались сомнения, кто является раскольником в мировом православии?”, — написал он.

Ранее Священный Синод РПЦ принял решение о полном разрыве отношений с Константинопольским патриархатом. Это было сделано в ответ на решение Константинополя предоставить автокефалию Украинской церкви.

Напоминаем, решение Синода Русской православной церкви о невозможности дальнейшего евхаристического общения с Константинополем стало вынужденным и болезненным, но было принято в благих целях. Об этом в понедельник в беседе с российским агентством ТАСС по итогам Синода РПЦ в Минске заявил официальный представитель Украинской православной церкви (УПЦ) МП, председатель синодального информационно-просветительского отдела архиепископ Климент.

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