Клімкін поїде до Ізраїлю

"Заплановані зустрічі глави зовнішньополітичного відомства України з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, міністром оборони Ізраїлю Авігдором Ліберманом, окремими міністрами, керівництвом та депутатами кнесету, а також керівництвом МЗС Ізраїлю", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, з міністром охорони навколишнього природнього середовища Ізраїлю, міністром у справах Єрусалима та єврейської спадщини, співголовою спільної міжурядової українсько-ізраїльської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва Зєевом Елькіним міністр Павло Клімкін обговорить стан виконання домовленостей за підсумками 10-го засідання комісії. Міністри визначать подальші шляхи практичної взаємодії та активізації співпраці на економічному та інвестиційному напрямах, у сфері високих технологій та розвитку стартапів в Україні, додали в МЗС.

Економічна складова візиту, окрім обговорення конкретних питань з керівництвом Ізраїлю, як зазначається, передбачає відвідання міністром офісів провідних ізраїльських науково-виробничих та стартап-компаній, а також Центру передачі технологій Єврейського Єрусалимського університету.

Нагадаємо, Україна та Ізраїль планують узгодити всі питання щодо ЗВТ.