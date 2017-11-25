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Климкин поедет в Израиль

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 26-27 ноября будет находиться с официальным визитом в Государстве Израиль, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Запланированы встречи главы внешнеполитического ведомства Украины с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Израиля Авигдором Либерманом, отдельными министрами, руководством и депутатами кнессета, а также руководством МИД Израиля", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с министром охраны окружающей природной среды Израиля, министром по делам Иерусалима и еврейского наследия, сопредседателем совместной межправительственной украинского-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества Зеэвом Элькиным министр Павел Климкин обсудит состояние выполнения договоренностей по итогам 10-го заседания комиссии. Министры определят дальнейшие пути практического взаимодействия и активизации сотрудничества на экономическом и инвестиционном направлениях в сфере высоких технологий и развития стартапов в Украине, добавили в МИД.

Экономическая составляющая визита, кроме обсуждения конкретных вопросов с руководством Израиля, как отмечается, предусматривает посещение министром офисов ведущих израильских научно-производственных и стартап-компаний, а также Центра передачи технологий Еврейского Иерусалимского университета.

Напомним, Украина и Израиль планируют согласовать все вопросы по ЗСТ.

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