Клімкін: під час виборів в Росії можуть бути провокації на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Під час виборів президента Російської Федерації на Донбасі можливі провокації. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спільній прес-конференції з головою МЗС Німеччини Зігмаром Габріелем, передає кореспондент УНН.
“Росія перенесла дату виборів на річницю нелегального референдуму, який відбувався в Криму, що є не просто провокацією, а свідомим кроком. По-друге, спроба організації виборів на території Криму робить їх дуже сумнівними з точки зору легітимності. І третє — ми прекрасно знаємо, яким чином в Росії приймають рішення, але ми цілком припускаємо, що Росія може вдатись до провокацій. І ми до цього готові”, — заявив П.Клімкін.
Як повідомляв УНН, спостерігачі ЄС і ОБСЄ не поїдуть до окупованого Крим на вибори президента Росії.