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Кличко зустрівся з Меркель та подякував їй за урегулювання викликів, які стоять перед Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Мер Києва Віталій Кличко зустрів канцлера Німеччини Ангелу Меркель, яка прибула з одноденним офіційним візитом в Україну, в аеропорту “Бориспіль”, передає УНН з посиланням на прес-службу столичного мера.

Мер привітав канцлера в столиці України і назвав її візит важливим для подолання тих викликів, які стоять сьогодні перед нашою країною.

“Ми вдячні за вашу підтримку України, за допомогу в урегулюванні тих проблем і великих викликів, що стоять перед нашою державою. Сподіваюся, сьогоднішні зустрічі будуть ефективними для подальших пошуків моделі та врегулювання ситуації на Сході Україні”, — відзначив Кличко.

У Києві відбудуться зустрічі Ангели Меркель з президентом України Петром Порошенком, прем‘єр-міністром Володимиром Гройсманом та лідерами парламентських груп. Також відбудеться дискусія зі студентами і покладання квітів до меморіалу Героям Небесної сотні.

Попередній візит Меркель в Україну відбувся у лютому 2015 року. Також канцлер приїжджала до Києва у серпні 2014 року.

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