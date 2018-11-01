Кличко зустрівся з Меркель та подякував їй за урегулювання викликів, які стоять перед Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Мер Києва Віталій Кличко зустрів канцлера Німеччини Ангелу Меркель, яка прибула з одноденним офіційним візитом в Україну, в аеропорту “Бориспіль”, передає УНН з посиланням на прес-службу столичного мера.
Мер привітав канцлера в столиці України і назвав її візит важливим для подолання тих викликів, які стоять сьогодні перед нашою країною.
“Ми вдячні за вашу підтримку України, за допомогу в урегулюванні тих проблем і великих викликів, що стоять перед нашою державою. Сподіваюся, сьогоднішні зустрічі будуть ефективними для подальших пошуків моделі та врегулювання ситуації на Сході Україні”, — відзначив Кличко.
У Києві відбудуться зустрічі Ангели Меркель з президентом України Петром Порошенком, прем‘єр-міністром Володимиром Гройсманом та лідерами парламентських груп. Також відбудеться дискусія зі студентами і покладання квітів до меморіалу Героям Небесної сотні.
Попередній візит Меркель в Україну відбувся у лютому 2015 року. Також канцлер приїжджала до Києва у серпні 2014 року.