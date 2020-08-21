Кличко запевнив, що лікарні "другої" хвилі у столиці готові приймати хворих на COVID-19

"Сьогодні лікарні "першої" хвилі фактично функціонують як інфекційні госпіталі. Готові вже приймати хворих на COVID-19 і лікарні "другої" хвилі. Вони забезпечені медикаментами і мають все необхідне для лікування таких пацієнтів і мають все необхідне обладнання", - сказав Кличко.

Нагадаємо, як повідомили у МОЗ, лікарні "першої" та "другої" хвилі об’єднують у зв’язку із щоденним зростанням кількості захворівших на коронавірусну хворобу.