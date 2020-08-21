Кличко запевнив, що лікарні "другої" хвилі у столиці готові приймати хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Лікарні "другої" хвилі у столиці готові приймати хворих на коронавірусну хворобу, вони забезпечені всім необхідним для лікування таких пацієнтів. Про це наголосив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні лікарні "першої" хвилі фактично функціонують як інфекційні госпіталі. Готові вже приймати хворих на COVID-19 і лікарні "другої" хвилі. Вони забезпечені медикаментами і мають все необхідне для лікування таких пацієнтів і мають все необхідне обладнання", - сказав Кличко.
Нагадаємо, як повідомили у МОЗ, лікарні "першої" та "другої" хвилі об’єднують у зв’язку із щоденним зростанням кількості захворівших на коронавірусну хворобу.