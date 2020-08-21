Кличко заверил, что больницы "второй" волны в столице готовы принимать больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Больницы "второй" волны в столице готовы принимать больных коронавирусной болезнью, они обеспечены всем необходимым для лечения таких пациентов. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Сегодня больницы "первой" волны фактически функционируют как инфекционные госпитали. Готовые уже принимать больных COVID-19 и больницы "второй" волны. Они обеспечены медикаментами и имеют все необходимое для лечения таких пациентов и имеют все необходимое оборудование", - сказал Кличко.
Напомним, как сообщили в Минздраве, больницы "первой" и "второй" волны объединяют в связи с ежедневным ростом количества заболевших коронавирусной болезнью.