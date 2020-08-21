Кличко заверил, что больницы "второй" волны в столице готовы принимать больных COVID-19

"Сегодня больницы "первой" волны фактически функционируют как инфекционные госпитали. Готовые уже принимать больных COVID-19 и больницы "второй" волны. Они обеспечены медикаментами и имеют все необходимое для лечения таких пациентов и имеют все необходимое оборудование", - сказал Кличко.

Напомним, как сообщили в Минздраве, больницы "первой" и "второй" волны объединяют в связи с ежедневным ростом количества заболевших коронавирусной болезнью.