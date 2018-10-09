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Кличко відкрив на Троєщині новий парк із розчищеним озером і велодоріжками

Кличко відкрив на Троєщині новий парк із розчищеним озером і велодоріжками

Київ • УНН

 • 5764 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко відкрив першу чергу нового парку на Троєщині. Парк створили в Деснянському районі - вздовж проспекту генерала Ватутіна між вулицею Оноре де Бальзака та проспектом Маяковського, передає УНН з посиланням на прес-службу столичного голови.

“Поки ще тепло, ми не припиняємо роботи з облаштування столичних зелених зон. І сьогодні відкриваємо першу чергу ще одного із запланованих на цей рік — нового парку на Троєщині, — сказав Кличко. — На місці новоствореного парку раніше були хащі, тому перед початком робіт тут розчистили територію, вирівняли ландшафт, пересадили частину дерев. І ми бачимо, яка тут тепер гарна і комфортна зона відпочинку. І як багато людей приходять вже сюди”, — зазначив мер.

Другу чергу парку планується відкрити наступного року.

Загальна площа нового парку сягатиме 9,5 га. Сьогодні презентували облаштовану першу чергу на 2,3 га.

У новому парку встановили сучасні лави, урни для сміття, енергозберігальне LED-освітлення, навігаційні покажчики та зрошувальну систему. Здійснили озеленення території. Також у зоні відпочинку облаштували прогулянкові доріжки з фібробетону та ФЕМ, велосипедні доріжки. Розчистили озеро та укріпили берег.

Є у новій зоні відпочинку й майданчик для занять спортом і альтанка. А для малечі встановили два дитячих майданчики. Збудували також будиночок садівника із вбиральнею та відремонтували голуб’ятню поруч із парком.

На відкриття нової зони відпочинку прийшло багато місцевих мешканців. А на кожній з локацій парку діти і підлітки влаштували танцювальний флеш-моб.

Вартість капітального ремонту парку з водними об’єктами — 48 млн грн.

Всього цього року на оновлення парків та скверів, відзначив Кличко, столична влада виділила рекордну суму — понад 200 млн грн.

Нагадаємо, цього року в столиці після капремонту до Дня міста відкрили першу чергу оновленого парку “Володимирська гірка” в центрі міста. Згодом — парк “Відрадний” в Солом’янському районі, першу чергу парку “Перемога” в Дніпровському районі, сквер на Подолі біля кінотеатру “Жовтень” та другу чергу парку “Наталка” на Оболоні. Облаштували і першу чергу парку “Муромець” у Деснянському районі та встановили в ньому скульптуру Іллі Муромця. Оновили Сирецький парк в Шевченківському районі столиці.

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