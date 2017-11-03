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Кличко увійшов до десятки кращих чемпіонів в історії WBC

Кличко увійшов до десятки кращих чемпіонів в історії WBC

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Легендарний український боксер Віталій Кличко потрапив до топ-10 найкращих чемпіонів світу в суперважкій вазі за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC), інформує УНН з посиланням на сайт klitschko-brothers.

Дирекція організації, оцінивши 23 боксера, які володіли чемпіонським титулом за версією WBC в найпрестижнішому дивізіоні, оголосила десятку кращих.

Представник України зайняв почесне 8-ме місце. Вище українця, який за свої досягнення на рингу отримав статус "вічного" чемпіона, розташувалися Мухаммед Алі, Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд, Ларрі Холмс, Майк Тайсон, Джордж Форман і Джо Фрейзер.

Варто відзначити, що Віталій Кличко двічі завойовував пояс WBC, опинившись одним з п'яти суперважговаговиків, поряд з Алі, Тайсоном, Льюїсом і Рахманом, які зуміли повернути втрачений титул.

Як повідомлялося раніше, братів Кличко було нагороджено за "Пожиттєві досягнення в боксі".

Українські Національні Новини

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