Кличко увійшов до десятки кращих чемпіонів в історії WBC

Дирекція організації, оцінивши 23 боксера, які володіли чемпіонським титулом за версією WBC в найпрестижнішому дивізіоні, оголосила десятку кращих.

Представник України зайняв почесне 8-ме місце. Вище українця, який за свої досягнення на рингу отримав статус "вічного" чемпіона, розташувалися Мухаммед Алі, Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд, Ларрі Холмс, Майк Тайсон, Джордж Форман і Джо Фрейзер.

Варто відзначити, що Віталій Кличко двічі завойовував пояс WBC, опинившись одним з п'яти суперважговаговиків, поряд з Алі, Тайсоном, Льюїсом і Рахманом, які зуміли повернути втрачений титул.

Як повідомлялося раніше, братів Кличко було нагороджено за "Пожиттєві досягнення в боксі".