Кличко увійшов до десятки кращих чемпіонів в історії WBC
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Легендарний український боксер Віталій Кличко потрапив до топ-10 найкращих чемпіонів світу в суперважкій вазі за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC), інформує УНН з посиланням на сайт klitschko-brothers.
Дирекція організації, оцінивши 23 боксера, які володіли чемпіонським титулом за версією WBC в найпрестижнішому дивізіоні, оголосила десятку кращих.
Представник України зайняв почесне 8-ме місце. Вище українця, який за свої досягнення на рингу отримав статус "вічного" чемпіона, розташувалися Мухаммед Алі, Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд, Ларрі Холмс, Майк Тайсон, Джордж Форман і Джо Фрейзер.
Варто відзначити, що Віталій Кличко двічі завойовував пояс WBC, опинившись одним з п'яти суперважговаговиків, поряд з Алі, Тайсоном, Льюїсом і Рахманом, які зуміли повернути втрачений титул.
Як повідомлялося раніше, братів Кличко було нагороджено за "Пожиттєві досягнення в боксі".