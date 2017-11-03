Кличко вошел в десятку лучших чемпионов в истории WBC

Дирекция организации, оценив 23 боксера, которые владели чемпионским титулом по версии WBC в самом престижном дивизионе, объявила десятку лучших.

Представитель Украины занял почетное 8-е место. Выше украинца, за свои достижения на ринге получил статус “вечного” чемпиона, расположились Мухаммед Али, Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Ларри Холмс, Майк Тайсон, Джордж Форман и Джо Фрейзер.

Стоит отметить, что Виталий Кличко дважды завоевывал пояс WBC, оказавшись одним из пяти суперважговаговикив, рядом с Али, Тайсоном, Льюисом и Рахманом, которые сумели вернуть утраченный титул.

Как сообщалось ранее, братьев Кличко был награжден за “пожизненные достижения в боксе”.