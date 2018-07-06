Кличко, Резниченко и Степанов возглавили рейтинг глав облгосадминистраций
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Журнал "Кореспондент" опублікував рейтинг глав 25 обласних державних адміністрацій України, в тому числі столиці - Києва. У трійку лідерів увійшли голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко, який посів перше місце, а також голови Дніпропетровської та Одеської облдержадміністрацій Валентин Резниченко і Максим Степанов, що зайняли, відповідне, друге і третє місця, передає УНН.
Видання зазначає, що при складанні рейтингу редакція виходила з того, що влада впливає на економіку.
"І тому економічні результати об'єктивно свідчать про якість роботи облдержадміністрацій", - повідомляє "Кореспондент".
Рейтинг складено за чотирма основними показниками: фінансові ресурси регіону, репутаційний капітал, приріст числа діючих підприємств за минулий рік, а також динаміка приросту населення.
Перше місце в цьому рейтингу займає Віталій Кличко. Київ за бюджетними показниками, а також за такими показниками, як інформаційна відкритість і медійна впливовість, істотно випереджає всі області країни. У виданні зазначають, що київський мер заслужено займає верхній рядок рейтингу. При його правлінні на 10,39% зросла кількість діючих підприємств і на 0,23% - населення міста.
"Киянам подобається, що в Києві активно йде благоустрій міського середовища, а також ремонт доріг", - пишуть журналісти.
"Резніченко не тільки активно веде ремонти доріг, меліоративні роботи, реконструкції шкіл та дитячих садків, а й розповідає про це всім, кого це стосується", - пише "Корреспондент" про главу Дніпропетровської ОДА.
За спостереженнями журналістів, Резниченко за три роки своєї роботи в ОДА жодного разу «не вляпався ні в один резонансний скандал, а, навпаки, зумів вивести область у лідери України по зростанню доходів місцевих бюджетів", завдяки децентралізації влади. Зростання населення Дніпропетровської області склав 0,04%, підприємств - 4,79%.
Максим Степанов, голова Одеської ОДА, посів третє місце з ростом підприємств області на 9,3%, але з падінням числа жителів на 0,1%.
Замикають рейтинг губернатори Донецької та Луганської області. Правда, Павло Жебрівський вже покинув свій пост. "Кореспондент" при цьому акцентував увагу на тому, що військові дії і низькі доходи населення цих регіонів поки не дозволяють запустити їх економіку, тому частка дотацій з держбюджету тут найвища по країні.