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Кличко, Резниченко и Степанов возглавили рейтинг глав облгосадминистраций

Кличко, Резниченко и Степанов возглавили рейтинг глав облгосадминистраций

Киев  •  УНН

 • 5132 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Журнал “Корреспондент” опубликовал рейтинг глав 25 областных государственных администраций Украины, в том числе столицы — Киева. В тройку лидеров вошли глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, занявший первое место, а также главы Днепропетровской и Одесской облгосадминистраций Валентин Резниченко и Максим Степанов, занявшие, соответственное, второе и третье места, передает УНН.

Издание отмечает, что при составлении рейтинга редакция исходила из того, что власть влияет на экономику.

“И потому экономические результаты объективно свидетельствуют о качестве работы облгосадминистраций”, — сообщает “Корреспондент”.

Рейтинг составлен по четырем основным показателям: финансовые ресурсы региона, репутационный капитал, прирост числа действующих предприятий за прошедший год, а также динамика прироста населения.

Первое место в этом рейтинге занимает Виталий Кличко. Киев по бюджетным показателям, а также по таким показателям, как информационная открытость и медийная влиятельность, существенно опережает все области страны. В издании отмечают, что киевский мэр заслуженно занимает верхнюю строчку рейтинга. При его правлении на 10,39% выросло число действующих предприятий и на 0,23% — население города.

“Киевлянам нравится, что в Киеве активно идет благоустройство городской среды, а также ремонт дорог”, — пишут журналисты.

“Резниченко не только активно ведет ремонты дорог, мелиоративные работы, реконструкции школ и детских садиков, но и рассказывает об этом всем, кого это касается”, — пишет “Корреспондент” о главе Днепропетровской ОГА.

По наблюдениям журналистов, Резниченко за три года своей работы в ОГА ни разу “не вляпался ни в один резонансный скандал, а, наоборот, сумел вывести область в лидеры Украины по росту доходов местных бюджетов”, благодаря децентрализации власти. Рост населения Днепропетровской области составил 0,04%, предприятий — 4,79%.

Максим Степанов, глава Одесской ОГА, занял третье место с ростом предприятий области на 9,3%, но с падением числа жителей на 0,1%.

Замыкают рейтинг губернаторы Донецкой и Луганской области. Правда, Павел Жебривский уже покинул свой пост. “Корреспондент” при этом акцентировал внимание на том, что военные действия и низкие доходы населения этих регионов пока не позволяют запустить их экономику, поэтому доля дотаций из госбюджета здесь самая высокая по стране.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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