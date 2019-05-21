Кличко про зниження прохідного бар’єру в Раду до 3%: це демократична норма, ми її підтримуємо
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Народні депутати партії Віталія Кличка УДАР підтримують ідею зниження прохідного бар’єру в Раду до 3%. Про це заявив сам мер Києва у своєму Twitter, передає УНН.
“Нардепи від УДАРу за зниження прохідного бар’єру до 3%. Це — демократична норма, що забезпечить представництво в ВР більшого спектру політсил і інтересів більшої кількості громадян. Підняла бар’єр до 5% партія Януковича (Партія регіонів екс-президента Віктора Януковича, — ред.), щоб обмежити присутність у Раді демократичних і нових партій”, — написав Кличко.
Нагадаємо, раніше було оприлюднено інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський разом з очільниками парламентських фракцій домовилися у середу, 22 травня, провести позачергове засідання Верховної Ради, на якому буде розглянуто зміни до виборчого законодавства.
Зазначимо, що у вівторок, 21 травня, президент своїм указом розпустив Раду та призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.