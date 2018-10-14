Кличко привітав українців з Днем захисників Вітчизни та святом Покрови Пречистої Богородиці

“Це свято сильних і волелюбних — тих, хто любить нашу державу, хто боронить її щодня. Свято наших воїнів, — відзначив Кличко. — Сьогодні ми шануємо всіх захисників України, які впродовж століть боролися за її волю і незалежність”, — зазначив мер Києва.

Він підкреслив, що нове українське військо, яке загартувалося у безжалісній війні з агресором, є прикладом мужності і звитяги, символом непереможності духу.

“Українські воїни, добровольці, волонтери продемонстрували всьому світу, що Україна здатна захищати свою землю і незалежність. І сьогодні за мирне життя на вулицях наших міст ми завдячуємо нашим захисникам”, — підкреслив Кличко.

День захисника України відзначається у день святої Покрови Пречистої Богородиці, одночасно з Днем українського козацтва. Датою свята не випадково обрали 14 жовтня, адже козацтво — звитяжна історія і гордість українського народу, а Божа Матір вважається заступницею і покровителькою Українського козацького війська, яка оберігала і надавала воїнам сил у боротьбі з ворогом.