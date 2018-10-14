Кличко поздравил украинский с Днем защитников Отечества и праздником Покровы Пречистой Богородицы

"Этот праздник сильных и свободолюбивых - тех, кто любит нашу страну, кто защищает ее каждый день. Праздник наших воинов, - отметил Кличко. - Сегодня мы чтим всех защитников Украины, которые на протяжении веков боролись за ее свободу и независимость ", - отметил мэр Киева.

Он подчеркнул, что новое украинское войско, закалилось в безжалостной войне с агрессором, является примером мужества и победы, символом непобедимости духа.

"Украинская воины, добровольцы, волонтеры продемонстрировали всему миру, что Украина способна защищать свою землю и независимость. И сегодня за мирную жизнь на улицах наших городов мы обязаны нашим защитникам ", - подчеркнул Кличко.

День защитника Украины отмечается в день святой Покровы Пречистой Богородицы, одновременно с Днем украинского казачества. Датой праздника не случайно выбрали 14 октября, ведь казачество - победоносная история и гордость украинского народа, а Божья Матерь считается заступницей и покровительницей Украинской казачьего войска, которая оберегала и давала воинам сил в борьбе с врагом.