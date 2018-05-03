Кличко привітав фіналістів Ліги чемпіонів УЄФА і закликав вболівальників бути миролюбними
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко привітав британський “Ліверпуль” та іспанський “Реал” з виходом у фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2018 і звернувся до фанів цих команд, які приїдуть на матч до Києва. Про це Кличко написав на своїй сторінці у мережі Facebook, передає УНН з посиланням на прес-службу мера.
“Друзі! Я вітаю команди, які вийшли у фінал Ліги чемпіонів УЄФА. 26 травня на поле „Олімпійського“ у Києві вийдуть „Реал“ і „Ліверпуль“. Боротьба буде видовищною і запеклою! Я вітаю і команди, і вболівальників, які приїдуть їх підтримати. Київ готується до великого свята спорту, чекає на гостей, — відзначив мер столиці. — І, я сподіваюся, що всі, хто приїде до нашого міста, оцінять його красу, особливу атмосферу, відкритість і гостинність українців. Дуже розраховую на те, що футбольне свято супроводжуватиметься позитивними емоціями, гарним настроєм вболівальників. І що велика подія не затьмариться будь-якими проявами агресії та непотрібних бешкетів. Київ — місто миролюбиве”, — наголосив Кличко.
Фінал Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться у Києві 26 травня. До цієї події в столиці відкриють кількох фан зон. Також відбудеться кілька футбольних турнірів серед вболівальників. Очікується що Київ у ці дні відвідають близько 100 тисяч туристів. Мер столиці Віталій Кличко запевнив, що місто робить усе, щоб провести такий престижний футбольний турнір на найвищому рівні.