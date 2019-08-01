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Кличко отримав підтримку адміністрації Трампа з приводу незаконного захоплення влади в Києві - експерт

Кличко отримав підтримку адміністрації Трампа з приводу незаконного захоплення влади в Києві - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Адвокат президента США Руді Джуліані підтримав Кличка і обурився через незаконну спробу захоплення влади в Києві. Про це заявив політичний експерт Петро Олещук в соціальній мережі Facebook, передає УНН.

"Зустріч Кличка з адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані і його публічна підтримка київського мера - це сигнал, що у Кличка є серйозні друзі на міжнародній арені, зокрема, в Адміністрації Трампа, а в світі пильно стежать за тим, що відбувається навколо української столиці", - вважає Олещук .

За його словами, комплементарний пост Джуліані щодо Кличка, де він називає останнього "справжнім мером", патріотом і відзначає позитивні зміни, які відбулися в Києві - тому явне підтвердження.

"Зрозуміло, що адміністрація Трампа підтримує Кличка і авторитет Віталія серед впливових республіканців. Відповідно, позаправові спроби Богдана (глава Офісу президента - ред.) ы Вавриша (київський забудовник - ред.) захопити владу в Києві на міжнародній арені можуть відгукнутися і Зеленському, і всій Україні. Для американців демократичність обрання - це, взагалі, основний критерій, а тому будь-яке порушення цього правила викликає як мінімум обурення і погіршення відносин. До речі, це одна з причин, чому вони так спокійно поставилися до обрання Зеленського, адже демократична підтримка лідера на відкритих виборах - ключовий момент його легітимності", - продовжує політичний експерт.

Як стало відомо, з джерел в дипломатичних колах в США викликає стурбованість ситуація, що склалася навколо влади в Києві. Американська сторона дуже насторожено ставиться до будь-яких проявів, які можна трактувати як наступ влади на самоврядування народу.

Українські Національні Новини

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