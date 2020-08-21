Кличко назвав райони столиці з найбільшою кількістю захворілих на COVID-19 за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. За минулу добу найбільше випадків коронавірусної хвороби у Києві виявили в Солом’янському районі – 26 та в Голосіївському районі – 21 випадок. У стаціонарах наразі перебуває 499 хворих на COVID-19. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 26, в Голосіївському – 21 та Дніпровському районі – 19 випадків. Зазначу, що у нас збільшується кількість хворих, які потребують госпіталізації. Сьогодні у нас в стаціонарах столиці перебувають 499 хворих на COVID-19, у тому числі 18 дітей, 92 пацієнти у важкому стані, 8 під апаратами ШВЛ”, - сказав Кличко.
Також він додав, що з підозрою на коронавірус в лікарнях 51 киянин, а хворих на пневмонію минулої доби госпіталізували 99 людей.
Нагадаємо, найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби за минулу добу виявили у Чернівецькій області – 208 та Тернопільській області - 185.