Кличко назвав райони столиці з найбільшою кількістю захворілих на COVID-19 за добу

“Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 26, в Голосіївському – 21 та Дніпровському районі – 19 випадків. Зазначу, що у нас збільшується кількість хворих, які потребують госпіталізації. Сьогодні у нас в стаціонарах столиці перебувають 499 хворих на COVID-19, у тому числі 18 дітей, 92 пацієнти у важкому стані, 8 під апаратами ШВЛ”, - сказав Кличко.

Також він додав, що з підозрою на коронавірус в лікарнях 51 киянин, а хворих на пневмонію минулої доби госпіталізували 99 людей.

Нагадаємо, найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби за минулу добу виявили у Чернівецькій області – 208 та Тернопільській області - 185.



