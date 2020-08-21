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Кличко назвав райони столиці з найбільшою кількістю захворілих на COVID-19 за добу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. За минулу добу найбільше випадків коронавірусної хвороби у Києві виявили в Солом’янському районі – 26 та в Голосіївському районі – 21 випадок. У стаціонарах наразі перебуває 499 хворих на COVID-19. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

Кличко назвав райони столиці з найбільшою кількістю захворілих на COVID-19 за добу

“Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 26, в Голосіївському – 21 та Дніпровському районі – 19 випадків. Зазначу, що у нас збільшується кількість хворих, які потребують госпіталізації. Сьогодні у нас в стаціонарах столиці перебувають 499 хворих на COVID-19, у тому числі 18 дітей, 92 пацієнти у важкому стані, 8 під апаратами ШВЛ”, - сказав Кличко.

Також він додав, що з підозрою на коронавірус в лікарнях 51 киянин, а хворих на пневмонію минулої доби госпіталізували 99 людей.

Нагадаємо, найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби за минулу добу виявили у Чернівецькій області – 208 та Тернопільській області - 185.

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