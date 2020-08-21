Кличко назвал районы столицы с наибольшим количеством заболевших COVID-19 за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. За минувшие сутки больше всего случаев коронавирусной болезни в Киеве обнаружили в Соломенском районе - 26 и в Голосеевском районе - 21 случай. В стационарах сейчас находится 499 больных COVID-19. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 26, в Голосеевском - 21 и Днепровском районе - 19 случаев. Отмечу, что у нас увеличивается количество больных, нуждающихся в госпитализации. Сегодня у нас в стационарах столицы находятся 499 больных COVID-19, в том числе 18 детей, 92 пациента в тяжелом состоянии, 8 на аппаратах ИВЛ", - сказал Кличко.
Также он добавил, что с подозрением на коронавирус в больницах 51 киевлянин, а больных пневмонией за прошедшие сутки госпитализировали 99 человек.
Напомним, наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни за минувшие сутки обнаружили в Черновицкой области - 208 и Тернопольской области - 185.