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Кличко назвав бій з Джошуа одним із кращих днів своєї кар'єри

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Екс-чемпіон світу Володимир Кличко залишив загадкове повідомлення на сторінці в Twitter щодо можливого повернення у великий бокс, а також поділився новими емоціями стосовно бою з Джошуа, повідомляє УНН.

“Хоча я і не виграв титули 29 квітня 2017 року, для мене це був один з кращих днів в моїй довгій боксерській кар’єрі (поки що). Вдячний Ентоні Джошуа за те, що він був ідеальним противником і частиною моєї нав’язливої ідеї стати чемпіоном знову”, — йдеться у записі Кличко.

Нагадаємо, що Кличко зумів відправити Джошуа в нокдаун, але програв технічним нокаутом в 11-му раунді.

Як повідомляв УНН, Віталій Кличко розповів в якій ситуації його брат може повернутися до професійних боїв.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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