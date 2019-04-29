Кличко назвав бій з Джошуа одним із кращих днів своєї кар'єри
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Екс-чемпіон світу Володимир Кличко залишив загадкове повідомлення на сторінці в Twitter щодо можливого повернення у великий бокс, а також поділився новими емоціями стосовно бою з Джошуа, повідомляє УНН.
“Хоча я і не виграв титули 29 квітня 2017 року, для мене це був один з кращих днів в моїй довгій боксерській кар’єрі (поки що). Вдячний Ентоні Джошуа за те, що він був ідеальним противником і частиною моєї нав’язливої ідеї стати чемпіоном знову”, — йдеться у записі Кличко.
Нагадаємо, що Кличко зумів відправити Джошуа в нокдаун, але програв технічним нокаутом в 11-му раунді.
Як повідомляв УНН, Віталій Кличко розповів в якій ситуації його брат може повернутися до професійних боїв.