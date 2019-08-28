Кличко: Нардепи звернулися до Конституційного суду аби захистити право киян на самоврядування

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Народні депутати України Верховної Ради VIII кликання від різних фракцій звернулись до Конституційного Суду України із конституційним поданням щодо надання офіційного тлумачення Основного Закону України у частині здійснення місцевого самоврядування та державної влади в столиці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН

“Конституцією України визначено, що у місті Києві первинно та повноцінно діє місцеве самоврядування в Україні із особливостями, що встановлює "Закон про столицю". Статтею 141 Конституції передбачено, що територіальна громада на відкритих та прямих виборах обирає міського голову, який головує на засіданнях ради та очолює її виконавчий орган, терміном на 5 років. Конституційний Суд України ще у 2003 році своїм рішенням дав роз’яснення, що Київський міський голова, обраний громадою, має бути призначений і головою Київської міської державної адміністрації. Тобто, призначення виключно Київського міського голову на посаду голови КМДА Президентом України не є суміщенням посад, а є формою виконання Київським міським головою “ex officio” своїх повноважень, передбачених Конституцією та законами України”, - йдеться у конституційному поданні.

У поданні пояснюється, що за цим же прикладом, прямою нормою Контитуції визначено, що Головою Ради національної безпеки і оборони України є Президент України. Та попри те, що вказані норми є нормами прямої дії, окремі посадовці в державі намагаються донести суспільству спотворену інформацію, аби, фактично, відібрати в столиці місцеве самоврядування та керувати нею «в ручному режимі».

“Жодні зміни до законів, здійснені за часів Януковича, не містять правової новизни порівняно із 2003 роком та тим більше не можуть скасовувати чи звужувати гарантії, встановлені місцевому самоврядуванню Конституцією України. Рішення Конституційного Суду України є остаточними та не підлягають подальшому оскарженню, або скасуванню”, - зазначається у поданні.

Народні обранці звертають увагу і на те, що Основний Закон України встановлює різні дати виборів Президента України та міських голів. А це унеможливлює встановлення юридичного зв’язку між припиненням повноважень обраного Київського міського голови та призначеного голови КМДА.

До того ж, на законодавчому рівні практично неможливо здійснити ефективний розподіл повноважень між законодавчим та виконавчим органами столичної влади та їх керівниками.

“Розподіл самоврядних повноважень Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради і повноважень щодо реалізації державної політики голови Київської міської державної адміністрації та Київської міської державної адміністрації ніяк не може зменшувати закріплених нині і гарантованих державою самоврядних прав і можливостей їх реалізації. Більше того, на законодавчому рівні практично неможливо вичерпно та однозначно, із дотриманням принципу правової визначеності, здійснити ефективний розподіл зазначених повноважень між двома центрами прийняття рішень щодо однієї і тієї ж території та одних і тих же питань життєдіяльності, про що свідчать і положення статей 118, 143 Конституції України”, - йдеться у конституційному подані.

Так, подання покликане раз і назавжди врегулювати низку питань, які безпосередньо випливають із приписів Основного Закону України.

“Ситуація, яка склалася в столиці, коли киян намагаються позбавити права обирати владу міста, є неконституційною, недемократичною та суперечить суті самоврядування. І справа не в прізвищах, не в тому, що Кличко тримається за якісь крісла. Йдеться про згортання реформи децентралізації, про позбавлення столиці самоврядування. Конституція України передбачає, що особливості здійснення місцевого самоврядування врегульовані окремим законом – "Законом про столицю». І ще в 2003 році Конституційний суд, аналізуючи положення Конституції і "Закону про столицю", чітко сказав, що головою КМДА може бути призначена тільки особа, обрана київським міським головою. Тобто людина, яку обрали мешканці столиці", - зазначив Віталій Кличко коментуючи звернення народних депутатів.

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