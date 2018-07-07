Кличко: ми переймаємо найкращий світовий досвід з ремонту доріг

За його словами, за попередніх два роки в столиці капітально відремонтували 502 кілометри доріг, які тепер відповідають європейським стандартам. Кличко відзначив, що цього року київська влада поставила перед собою завдання відремонтувати ключові магістралі, від яких залежить інтенсивність та комфортність руху в місті. І поступово перейти до ремонту і маленьких вулиць. Більшу частину робіт на запланованих на цей рік об’єктах мають завершити в літній період.

Мер Києва навів декілька прикладів успішної реконструкції вулиць. Один з них — капітальний ремонт бульвару Академіка Вернадського. “Запитайте у місцевих мешканців. Там були такі ями, що пересуватися можна було хіба на бронетранспортері. Жодного капітального ремонту не робили понад 45 років! Сьогодні на бульварі нова якісна дорога. Комплексно оновлено і всю навколишню інфраструктуру. Встановили нові бордюри, облаштували нові тротуари, відремонтували оглядові колодязі та озеленили прилеглу територію. Також на Вернадського встановили 280 енергозберігаючих світильників. Дорога тепер гарно освітлена”, — заявив Кличко.

Він нагадав, що підрядні організації під час укладання договору, дають гарантію на нову дорогу 5 років. Якщо за цей час будуть виявлені недоліки — підрядник має усунути їх за власні кошти.

Також мер столиці відзначив, що наприкінці жовтня у Києві відбудеться міжнародний семінар Світової асоціації автомобільних магістралей. Членом цієї організації столиця стала буквально тиждень тому. За словами Кличка, на цьому заході Київ, зокрема, розраховує отримати рекомендації та пропозиції щодо впровадження новітніх технологій в оновленні міської інфраструктури.

“Наше завдання — використовувати найкращій світовий досвід з ремонту доріг, оновлення інфраструктури. Ставши членами асоціації, ми отримуємо великий поштовх для того, аби рівнятися на найкращі країни світу, найкращі міста за якістю і комфортом доріг”, — підкреслив Кличко.

Нагадаємо, Київ отримав від Світової асоціації автомобільних магістралей сертифікат про офіційний вступ міста до цієї організації. І Київ — перша столиця в Європі, яка стала окремим суб’єктом Асоціації. В основному, в ній представлені країни на рівні урядів. На сьогодні у складі Асоціації є представники зі 142 країн світу. До прикладу, уряди таких країн, як Австрія, Бельгія, Канада, Китай, Японія, Франція, Німеччина, США. Світова асоціація автомобільних магістралей була створена понад 100 років тому.