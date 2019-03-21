Кличко доручив ліквідувати стихійні звалища сміття, що утворилися в столиці після зими

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
18:06 • 20238 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
17:02 • 46392 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 49505 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 65144 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 82898 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 83048 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 164577 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 98344 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 71721 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 324452 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

1.2м/с
62%
Популярнi новини

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

11 квітня, 13:19 • 32012 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 46229 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 24444 перегляди

У рф розпочалась зустріч путіна з представником президента США Віткоффом

11 квітня, 15:01 • 20906 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

18:41 • 23581 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 164577 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 324452 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 258062 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 369197 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 380118 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

18:06 • 20238 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 13897 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 17647 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 24531 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 46328 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Кличко доручив ліквідувати стихійні звалища сміття, що утворилися в столиці після зими

Київ • УНН

 • 6185 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. У результаті перевірки робіт з благоустрою і прибирання столиці після зими мер Києва Віталій Кличко доручив главам районів, комунальним службам міста ліквідувати стихійні звалища сміття, що утворилися після зими. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.

Кличко доручив ліквідувати стихійні звалища сміття, що утворилися в столиці після зими

“Усі керівники районів отримали завдання скласти перелік таких сміттєзвалищ, з’ясувати балансоутримувачів чи орендарів захаращених територій та встановити стислі терміни для прибирання, - відзначив Кличко. - Комунальні служби допоможуть прибрати сміття, але ж бізнес, установи, яким належать ці території, мають бути відповідальними і розуміти, що місто не дозволить створювати звалища”, - сказав мер.

Він також зазначив, що для ефективного контролю за дотриманням порядку необхідна відеофіксація, підтримка бізнесу, що працює поруч із захаращеними територіями, небайдужість місцевої громади.

“Усі стихійні звалища чи накопичення сміття, весь бруд після зими треба терміново прибрати. І голови районів несуть особисту відповідальність за санітарний стан територій у своїх районах і не повинні допускати захаращеності. Вулиці міста, парки та сквери - скрізь повинно бути чисто!”, - наголосив Кличко.

Він підкреслив, що усі обслуговуючі організації - керуючі компанії, ОСББ, ЖБК, комерційні ЖЕКи - мають впорядкувати прибудинкові території.

"Київавтодор" та "Київпастранс" – зобов’язані забезпечити прибирання територій та об’єктів транспортної інфраструктури: зупинок громадського транспорту, проїжджої частини, переходів, що перебувають у них на балансі.

“Завдання комунальних служб, а також усіх балансоутримувачів, незалежно від того комерційна це структура чи комунальна, - забезпечити чистоту й порядок на території, за яку вони відповідальні”, - зазначив мер Києва.

Також Кличко нагадав, що у столиці працює близько сотні інспекторів з благоустрою. Їхня робота – контроль за дотриманням порядку. Сума штрафу за порушення благоустрою для юридичних осіб складає від 850 до 1700 грн; для фізичних осіб – від 340 до 1360 грн.

“Але, я переконаний, покарання має бути більш суворим, аніж 1700 гривень”, - підкреслив міський голова.

За його словами місто жорстко контролюватиме стан благоустрою та вживатиме заходів до тих, хто не підтримує чистоту і порядок.

Віталій Кличко також наголосив, що техніка, яку місто закуповує: міні-трактори, підмітально-прибиральні машини, - повинна працювати на вулицях міста.

“Саме для того ми її придбали! Це ж - ефективність і швидкість прибирання. Тому прошу надавати мені регулярно інформацію про кількість техніки, яка прибирає вулиці”, - звернувся до комунальників мер.

Нагадаємо, з минулої суботи стартували загальноміські толоки, що триватимуть до кінця квітня. За суботу в Києві прибрали та вивезли понад три тисячі кубометрів сміття майже із сотні локацій. - Парків, скверів, дворів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,671.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,574.35